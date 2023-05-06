Пока о прекращении военных действий не идет речь.

Представители сторон конфликта в Судане встретятся в городе Джидда, что в Саудовской Аравии, для переговоров. Эту информацию от главы МИД Саудовской Аравии принца Файсала Бин Фархана Аль Сауда передает Reuters.

Переговоры были согласованы после того, как мировое сообщество настаивало на завершении боевых действий.

В частности главный вклад сделала совместная инициатива США и Саудовской Аравии, которая является первой серьезной попыткой прекратить конфликт, сорвавший поддержанный международным сообществом план по установлению гражданского правления после лет беспорядков и восстаний в Судане.

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Также министр иностранных дел Саудовской Аравии написал в Twitter, что надеется, что обе стороны "начнут диалог, который, как мы надеемся, приведет к прекращению конфликта".

Однако обе стороны дали четкое понимание того, что обсуждению подлежит лишь гуманитарное перемирие. пока о прекращении войны речь не идет.

Главная запланированная цель диалога между сторонами - это обеспечение безопасного прохода для гражданских.

Ситуация в Судане: что известно

В середине апреля в Судане, где наблюдается затяжной политический кризис, начались столкновения армии страны и Сил быстрого реагирования (RSF), возглавляемых Мохамедом Хамданом Дагалом (Хемедти), который развивает связи с ОАЭ и Россией.

Бои привели к катастрофической ситуации. В том числе были ранеными и убитыми сотни гражданских. Больницы в результате обстрелов стали непригодными для оказания помощи или исчерпали возможность лечить раненых. В отдельных районах наблюдаются проблемы с электро- и водоснабжением.

Горячие баталии привели к тому, что страны начали эвакуацию своих дипломатов. В том числе это сделали США и Великобритания. Также Украина эвакуировала своих граждан.

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