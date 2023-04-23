Также производится эвакуация дипломатических сотрудников Франции и Китая.

На фоне продолжающихся боевых действий в Судане США и Великобритания эвакуировали своих дипломатов из страны.

Как сообщает ABC, вечером в субботу, 22 апреля, президент США Джо Байден объявил, что военные США завершили эвакуацию американского посольства в столице Хартуме по его приказу.

"Я благодарен за непревзойденное мастерство наших военнослужащих, которые успешно доставили их в безопасное место. И я благодарю Джибути, Эфиопию и Саудовскую Аравию, которые сыграли решающую роль в успехе нашей операции", – сказал он.

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Американский лидер также объявил, что посольство будет временно закрыто, но приверженность США "суданскому народу и будущему, которое они хотят для себя, бесконечна".

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что широкомасштабные боевые действия в стране создали неприемлемый риск для персонала посольства.

Вооруженные силы Великобритании также эвакуировали дипломатический персонал и их семьи из Хартума, пишет The Guardian. Премьер-министр Риши Сунак назвал операцию "сложной и быстрой".

В заявлении министра обороны Бена Уоллеса говорится, что в операции участвовало более 1200 военнослужащих. На этом фоне Великобритания снова призвала стороны сложить оружие.

"Мы продолжаем использовать все возможности, чтобы положить конец кровопролитию в Судане и обеспечить безопасность британских граждан, оставшихся в стране. Я призываю стороны сложить оружие и немедленно ввести гуманитарное прекращение огня, чтобы гражданские лица могли покинуть зоны конфликта", – призвал Риши Сунак.

Также производится эвакуация дипломатических сотрудников Франции и Китая.

Ситуация в Судане - что нужно знать

На прошлой неделе в Судане, где наблюдается затяжной политический кризис, начались столкновения армии страны и Сил быстрого реагирования (RSF), возглавляемых Мохамедом Хамданом Дагалом (Хемедти), который развивает связи с ОАЭ и Россией.

В результате боев в Хартуме и близлежащих городах ситуация в стране катастрофическая. Ранены и убиты сотни гражданских, больницы обстреляны и непригодны для предоставления помощи или исчерпали возможность лечить раненых. В отдельных районах проблемы с электро- и водоснабжением.

Появляется все больше свидетельств того, что ожесточенные столкновения с использованием авиации и артиллерии, которых страна не видела годами, спровоцированы Россией. В частности, журналисты узнали о поставках ракет от ЧВК "Вагнер" группировке Силы быстрого реагирования (RSF).

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