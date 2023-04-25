Отмечается, что всего эвакуировали 36 человек.

Авиакомпания SkyUp эвакуировала своих сотрудников из Судана в связи с обстановкой в стране. Людей вывезли на территорию Египта.

"Все сотрудники были вывезены на территорию Египта совместными усилиями МИД Украины, Главного управления разведки (ГУР), Почетного консульства Украины в Судане, Посольства Украины в Египте и других зарубежных дипломатических представительств Украины. Это была сложная многоэтапная операция под наблюдением кризисного центра авиакомпании и представителей государственных учреждений", - говорится в заявлении пресс-службы авиакомпании.

Отмечается, что эвакуировали всего 36 человек.

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"Все время с начала боевых действий в Судане 15 апреля 2023 года представители авиакомпании находились с коллегами на связи, помогали обеспечивать пищей, водой и оказывали психологическую поддержку. Все сотрудники отдыхают и скоро вернутся домой", - сообщил представители компании.

В то же время состояние самолетов, остающихся в аэропорту Хартума, неизвестно.

Ситуация в Судане - что известно

15 апреля стало звестно, что в Судане начался государственный переворот. В столице страны громыхали взрывы, а также были слышны звуки перестрелок. Кроме того, в аэропорту в Хартуме вспыхнул самолет Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp.

Кроме того, появилась информация о заложниках, среди которых были украинцы. В свою очередь в МИД Украины отреагировали на сообщение о якобы захвате в заложники украинцев. В ведомстве ее не подвердили. Там указали, что в аэропорту Хартума находились члены украинского авиационного экипажа, которых удалось вывезти.

25 апреля в ГУР Минобороны Украины сообщили, что из зоны вооруженного конфликта в Судане эвакуированы 87 граждан Украины, в основном авиационных специалистов - пилотов, техников и членов их семей. Также эвакуированы граждане Грузии и Перу. Всего спасено 138 граждан, среди них - 35 женщин и 12 детей

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