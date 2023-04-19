Больницы столицы Судана страдают от нехватки медицинского персонала и медицинских материалов, а количество пострадавших гражданских растет.

Ситуация в Судане, где в течение последней недели продолжаются бои между армией страны и Силами быстрого реагирования, катастрофическая. В результате боевых действий ранены сотни гражданских, но возможности оказывать им медицинскую помощь исчерпываются, сообщил на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Со ссылкой на оперативный центр Министерства здравоохранения Судана по чрезвычайным ситуациям Гебреисус отмечает, что в стране погибли 270 человек и более 2600 были ранены.

"Самые жестокие бои сейчас идут в Хартуме. Движение ограничено из-за отсутствия безопасности, что создает трудности для медицинских работников и машин скорой помощи с тем, чтобы добраться до медицинских учреждений, и ставит под угрозу жизнь. Запасы, которые ВОЗ распределяла между медицинскими учреждениями до этой недавней эскалации конфликта, пока исчерпаны. Больницы в Хартуме, принимающие раненых гражданских лиц, сообщают о нехватке медицинского персонала и медицинских материалов для спасения. Сообщается, что нехватка топлива для больничных генераторов, а также отключение воды и электроэнергии влияют на функциональность медицинских учреждений. Есть тревожные сообщения о том, что некоторые медицинские учреждения ограблены, а другие используются в военных целях. Также сообщается, что некоторые больницы уже закрыты или находятся на грани закрытия из-за нападений, а также нехватки медицинского персонала и медицинских средств", - сообщил гендиректор ВОЗ.

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Он повторил призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к немедленному прекращению огня.

"Стремимся к бесперебойному доступу к медицинской помощи. Я осуждаю любое лишение жизней, мы солидарны с нашими братьями и сестрами в Судане", – добавил он.

Ситуация в Судане - это надо знать

В субботу, 15 апреля, в Судане, который многие десятилетия находится в состоянии политического кризиса, начались столкновения между армией Судана, поддерживаемой Египтом (ее возглавляет генерал Абдель Фаттах аль Бурхан) и Силами быстрого реагирования (RSF) Мохамеда Хамдана Дагала (Хемедти). Столкновения с применением авиации и тяжелой артиллерии происходят в столице страны Хартуме и близлежащих городах Омдурман и Бахри.

В результате боевых действий в некоторых районах отсутствует электро- и водоснабжение. Количество пострадавших растет, однако значительное количество медучреждений прекратило работу.

В ООН констатируют, что обе стороны не демонстрируют никаких признаков желания вести переговоры.

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