Граждан Украины эвакуировали в течение 24-26 апреля.

Под контролем Министерства иностранных дел Украины проведена эвакуация из Судана более 90 украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в Facebook. "В течение 24-26 апреля дипломаты эвакуировали три группы граждан", - отметил спикер. В частности, первая группа из 83 украинцев и четырех суданцев - членов их семей, а также 51 иностранца (граждане Грузии, Перу, Канады, Сент-Киттс и Невис). 64 украинца изъявили желание вернуться на родину.

"Ожидается, что они сегодня прибудут чартерным рейсом в Польшу, а затем их оправят в Украину", - отметил Николенко.

Видео дня

По его словам, другую группу из 5 украинцев удалось сегодня утром вывезти автобусом на территорию Египта. Сейчас они находятся в безопасности. Кроме того, еще троих человек эвакуировали в координации с правительством Германии.

"В целом благодаря многоуровневой тщательно спланированной операции Украина уже эвакуировала из Судана 91 гражданина", - подытожил спикер МИД.

Ситуация в Судане - что сегодня стоит знать

Как сообщал УНИАН, 15 апреля в ряде СМИ появилась информация, что в столице Судана Хартуме произошли столкновения между армией и Силами оперативного реагирования (RSF), которые заявили, что взяли под контроль президентский дворец, резиденцию командующего армии и международный аэропорт.

В связи с обострением ситуации безопасности в столице Судана МИД рекомендовал гражданам Украины воздержаться от поездок в эту страну, а тем, кто там находится - избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала, оставаться в местах своего проживания.

Во время обострения ситуации в международном аэропорту Хартума находились члены украинского авиационного экипажа, но их удалось вывезти в безопасное место. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что осуждают насилие в Судане.

Вас также могут заинтересовать новости: