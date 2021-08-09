Культовый американский писатель признался, что коронавирусная пандемия повлияла на содержание его нового романа "Билли Саммерс".

"Король ужасов" Стивен Кинг планирует написать роман о смертельной пандемии COVID-19.

Об этом он сообщил в эфире ток-шоу The View с Вупи Голдберг.

"Хочу написать книгу, посвященную непосредственно коронавирусу. Хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно", - высказал свое мнение Кинг.

В каком жанре писатель планирует написать новый роман – он пока не сообщил.

Также американский писатель признался, что коронавирусная пандемия повлияла на содержание его нового романа "Билли Саммерс". И ему пришло перенести действия романа с 2020 на 2019 год. По сюжету книги главные герои отправлялись в круиз, но они не смогли бы этого сделать в реальной жизни в прошлом году из-за коронавирусных ограничений.

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Автор: Денис Прядко