Известный американский писатель Стивен Кинг рассказал, какой фильм ужасов считает самым страшным.
Название хоррора писатель озвучил в беседе с Dread Central.
По его словам, он не на шутку испугался, когда смотрел фильм ужасов "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" 1999 года.
"Я был в больнице под обезболивающими, когда впервые увидел это кино. Сын принес мне кассету с записью и сказал: "Ты должен это посмотреть". На половине я не выдержал: "Выключите это! Это слишком жутко и странно", – рассказал Стивен Кинг.
"Ведьма из Блэр: Курсовая с того света": что известно о фильме
Фильм снят любительскими камерами в виде документальной ленты, якобы составленной из материалов, отснятых главными героями ленты.
Читайте такжеОбзор фильма "Круэлла" с Эммой Стоун: эстетическое удовольствие в стиле панк-шикПервоначальный бюджет фильма составил от 20 до 22 тысяч долларов. В нем отсутствуют спецэффекты, сцены насилия и музыкальное сопровождение.
Премьерный показ состоялся в начале 1999 года на фестивале независимого кино "Сандэнс", после чего кинокомпания Artisan Entertainment, позднее выступившая дистрибьютором, приобрела фильм за 1,1 миллиона долларов.
Сюжет. История повествует о трех студентах киноотделения колледжа, которые заблудились и бесследно исчезли в лесах штата Мэрилэнд, снимая свой курсовой проект о местной легенде – ведьме из Блэр.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram