По словам писателя, он не выдержал и попросил выключить хоррор.

Известный американский писатель Стивен Кинг рассказал, какой фильм ужасов считает самым страшным.

Название хоррора писатель озвучил в беседе с Dread Central.

По его словам, он не на шутку испугался, когда смотрел фильм ужасов "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" 1999 года.

"Я был в больнице под обезболивающими, когда впервые увидел это кино. Сын принес мне кассету с записью и сказал: "Ты должен это посмотреть". На половине я не выдержал: "Выключите это! Это слишком жутко и странно", – рассказал Стивен Кинг.

"Ведьма из Блэр: Курсовая с того света": что известно о фильме

Фильм снят любительскими камерами в виде документальной ленты, якобы составленной из материалов, отснятых главными героями ленты.

Читайте такжеОбзор фильма "Круэлла" с Эммой Стоун: эстетическое удовольствие в стиле панк-шикПервоначальный бюджет фильма составил от 20 до 22 тысяч долларов. В нем отсутствуют спецэффекты, сцены насилия и музыкальное сопровождение.

Премьерный показ состоялся в начале 1999 года на фестивале независимого кино "Сандэнс", после чего кинокомпания Artisan Entertainment, позднее выступившая дистрибьютором, приобрела фильм за 1,1 миллиона долларов.

Сюжет. История повествует о трех студентах киноотделения колледжа, которые заблудились и бесследно исчезли в лесах штата Мэрилэнд, снимая свой курсовой проект о местной легенде – ведьме из Блэр.

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Автор: Катерина Шварц