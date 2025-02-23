По словам спецпредставителя Трампа, война в Украине якобы началась из-за желания страны вступить в НАТО.

Россию не обязательно стоит обвинять в начале войны в Украине. Об этом заявил специальный представитель президента США Стив Уиткофф в эфире CNN, передает Politico.

"Война не должна была произойти - она была спровоцирована. Это не обязательно означает, что ее спровоцировали россияне", - отметил он.

По предположениям Виткоффа, войну спровоцировало желание Украины вступить в НАТО.

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"Тогда были всевозможные разговоры о вступлении Украины в НАТО. ... Этого не должно было произойти. По сути, это стало угрозой для россиян, и поэтому мы должны иметь дело с этим фактом", - подчеркнул спецпредставитель Трампа.

Также Уиткофф прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Каролины Левитт о том, что Трамп считает, что сможет заставить Россию согласиться на сделку уже на этой неделе. По его словам, он уверен в этой идее.

"Наши разговоры в Саудовской Аравии с госсекретарем и советником по национальной безопасности были, на мой взгляд, позитивными, конструктивными и явно способствовали наращиванию импульса. Поэтому я бы сказал, что я настроен оптимистично и позитивно, так же как и президент, что мы можем сделать что-то достаточно быстро. Соглашения работают только тогда, Джейк (обратился Уиткофф к ведущему CNN - УНИАН), когда они выгодны для всех сторон, и это тот путь, которым мы сейчас идем", - подчеркнул политик.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил, как воспринял слова Трампа о "диктаторе без выборов". По его словам, сейчас нет времени для эмоций.

"Безусловно, я бы не назвал эти слова в мой адрес от президента Трампа комплиментами, мягко говоря. Но для чего обижаться? Обижался бы на слово "диктатор" тот, кто является диктатором. А так я это воспринимаю ...ну что же сделаешь. Будем как-то жить с США", - отметил глава государства.

В то же время бывший посол США в России Майкл Макфол объяснил, почему Трамп так хочет восстановить отношения с Путиным. Он подчеркнул, что президент США "много лет восхищается Путиным".

"Для меня загадка - почему. Он изменил взгляды на многое во внешней политике. Но не изменил их в отношении Путина. Поэтому думаю, он хочет восстановить двусторонние отношения именно потому, что восхищается им", - подчеркнул Макфол.

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