По словам Виткоффа, президент Украины понимает, что "это соглашение должно быть подписано".

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что соглашение об использовании украинских полезных ископаемых может быть подписано на следующей неделе. Об этом он сказал в эфире CNN.

Уиткофф повторил заявление президента США Дональда Трампа о том, что его предшественник Джо Байден оказывал Украине помощь безвозмездно и что европейские страны оказывали помощь меньшую, чем США.

Спецпредставитель напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский не был уверен в сделке еще неделю назад, но сейчас он якобы не колеблется.

Видео дня

По его словам спецпредставителя, сейчас Зеленский понимает, что "это соглашение должно быть подписано", учитывая то, как много США сделали для Украины.

"Я ожидаю, что соглашение будет подписано на этой неделе", - сказал Уиткофф, вероятно, имея в виду неделю, которая в США начинается с сегодняшнего дня, с воскресенья.

Соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых: последние новости

Как сообщал УНИАН, 23 февраля Зеленский объяснил, почему ранее отказался подписывать соглашение о полезных ископаемых с США. По его словам, соглашение между Украиной и США является неравноценным в том виде, в котором оно находится сейчас. Именно поэтому наша страна не может подписать его.

В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что подписание соглашения с США о полезных ископаемых Украины - это вопрос ближайшего времени. Он рассказал, что сейчас идет согласование документа.

Вас также могут заинтересовать новости: