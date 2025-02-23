Макфол утверждает, что президент США "много лет восхищается Путиным".

Президент США Дональд Трамп хочет восстановить отношения с Российской Федерацией, поскольку восхищается ее президентом Владимиром Путиным, считает бывший посол США в России, профессор политических наук, сопредседатель Международной рабочей группы по вопросам санкций против России Майкл Макфол. Об этом он сказал в интервью Суспильному.

По мнению Макфола, Трамп мыслит такими категориями, как "сильные лидеры" и "слабые лидеры". Путина, как и себя, он считает "сильным лидером". К тому же, утверждает экс-посол, президент США "много лет восхищается Путиным".

"Для меня загадка - почему. Он изменил взгляды на многое во внешней политике. Но не изменил их в отношении Путина. Поэтому думаю, он хочет восстановить двусторонние отношения именно потому, что восхищается им", - пояснил Макфол.

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Кроме того, он выразил подозрение, что "Путин и его окружение неформально предлагают Соединенным Штатам какие-то экономические сделки, чтобы побудить Трампа помочь российской стороне".

"В составе российской делегации в Саудовской Аравии был Кирилл Дмитриев. Он не является чиновником - он руководит инвестиционным фондом. То есть заключает сделки. Тот факт, что он был в Саудовской Аравии, является признаком того, что в будущем возможны какие-то бизнес-договоренности", - отметил Макфол.

А Трамп, по его словам, "любит крупные сделки". Россияне же это хорошо понимают и планируют, что "это может быть частью будущих двусторонних отношений с США".

Переговоры по завершению войны в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила о возможности завершения войны в Украине уже на следующей неделе. По ее словам, президент Трамп и его команда "очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами", чтобы "положить конец конфликту".

Трамп анонсировал новый тур переговоров США и РФ в Саудовской Аравии на вторник, 25 февраля. Он также выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с Путиным, чтобы "остановить убийства миллионов людей и молодых солдат".

Россия же опровергла заявление Трампа о втором раунде переговоров в Эр-Рияде. "Никакой встречи РФ и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится", - заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

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