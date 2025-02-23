Украинский президент точно не считает такие заявления комплиментом в свой адрес.

Президент Украины не обижается на главу США Дональда Трампа за его слова о "диктаторе Зеленском". Об этом сам Владимир Зеленский рассказал на пресс-конференции во время форума "Украина. Год 2025".

Он отметил, что у него нет времени для эмоций. "И поэтому я имею прагматический подход к нашим отношениям с сегодняшней администрацией. И буду продолжать именно так. Безусловно, я бы не назвал эти слова в мой адрес от президента Трампа комплиментами, мягко говоря. Но для чего обижаться? Обижался бы на слово "диктатор" тот, кто является диктатором. А так я это воспринимаю ...ну что же сделаешь. Будем как-то жить с США", - отметил Зеленский.

При этом добавил, что диктатором точно не будет, потому что "просто не интересно". Он подчеркнул, что является законно избранным президентом.

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"Не через силу пришел к власти. Меня выбрали 73%", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, после окончания военного положения будут выборы и люди сделают свой выбор.

"Десятилетие во власти не собираюсь быть. Но и Путину быть у власти над территориями Украины не дадим, поэтому и боремся. А слова пройдут, а может что-то и хорошее когда-то скажут", - сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что для него важно мнение украинского народа.

"Для меня, если честно, важно, что обо мне думают украинцы. Я думаю, что как и для президента Трампа, для которого важно что о нем думают американцы. Думаю, что именно сейчас для него это очень важно", - добавил он.

Заявления Трампа о Зеленском

Как сообщал УНИАН, в течение последней недели президент США Дональд Трамп активно критиковал украинского лидера Владимира Зеленского в публичных заявлениях. В частности он обвинил президента Украины в разбазаривании американской помощи и в создании диктатуры.

Трамп обвинил Зеленского в том, что он отказывается от выборов, "имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах" - якобы только 4%. "Диктатор без выборов", - написал Трамп в соцсети.

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