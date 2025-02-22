Миллиардер обвинил агентство Reuters, которое и сообщило о возможности отключения, во лжи.

Американский миллиардер Илон Маск опроверг информацию о возможном отключении доступа к спутниковой системе Starlink для Украины.

Соответствующее заявление Маск сделал на своей странице в соцсети Х. Так он отреагировал на публикацию агентства Reuters, где утверждалось, что США могут лишить Украину доступа к жизненно важной системе, чтобы принудить Киев к подписанию соглашения о полезных ископаемых.

"Это неправда. Reuters врет. Они уступают только AP (Associated Propaganda) как традиционные лжецы в новостях", – написал Маск.

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Работа Starlink в Украине

После сообщений СМИ о возможном отключении Starlink в Украине, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский отметил, что его страна уже оплатила услуги для Украины. Поэтому оснований для ее отключения нет.

В то же время глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко на фоне новостей о вероятности отключения Starlink отметил, что Украина имеет альтернативу американской спутниковой системе. По его словам, эти "альтернативные вещи" работают на фронте.

Военный обозреватель Денис Попович говорил, что даже несмотря на наличие аналогов, отключение Starlink все равно повлияет на возможности Сил обороны Украины. Он пояснил, что Starlink очень серьезно завязан на использовании дронов.

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