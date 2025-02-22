По мнению Дениса Поповича, такой сценарий вполне возможен.

В Украине есть аналоги американской спутниковой системе Starlink. Но ее отключение все равно повлияет на возможности Сил обороны Украины. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал военный обозреватель Денис Попович.

"Starlink очень серьезно завязан на использовании дронов. Дроны завязаны этой системой спутникового интернета. Поэтому если он будет отключен, а это возможно. Поскольку он полностью подчинен Илону Маску. А позиция Маска изменилась резко. Если он будет отключен, то можно говорить, что это будет свидетельствовать о том, что США не является надежным союзником. Нельзя сказать, что проблем совсем не будет. Они очевидно будут", - сказал Попович.

Starlink в Украине: важные новости

Накануне журналисты Reuters сообщили, что Соединенные Штаты угрожают Украине отключить систему Starlink в случае провала подписания соглашения о полезных ископаемых. Отмечается, что такая угроза прозвучала во время встречи официальных лиц Украины и США.

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По словам военнослужащего Сержа Марко, именно отключение Starlink может заметно повлиять на возможности Сил обороны Украины. По его словам, эта потеря может быть даже хуже HIMARS или Patriot.

Между тем в ЦПД заявили, что Украина имеет альтернативу американским Starlink. В то же время там заверили, что США не отключат эту систему Украине.

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