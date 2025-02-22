Накануне агентство Reuters сообщило, что США могут отключить Украине Starlink, если Киев не подпишет соглашение о полезных ископаемых.

Польша уже оплатила услуги спутниковой связи Starlink для Украины, и потому оснований для ее отключения нет, заявил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

"Мы платим и будем платить абонентскую плату за спутниковый интернет для Украины. Я не могу себе представить, чтобы кто-то мог решить расторгнуть деловой контракт на оказание коммерческих услуг, стороной которого является Польша", - написал он в соцсети X (Twitter).

Starlink для Украины - что сообщалось

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что США могут отключить Украине Starlink, если Киев не подпишет соглашение о полезных ископаемых.

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Отмечалось, что данный вопрос подняли американские переговорщики, оказывающие давление на Киев. По словам источников, такая угроза прозвучала в ходе обсуждений между официальными лицами США и Украины после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальный проект солашения.

Позже угроза снова была озвучена во время встречи спецпредставителя Белого дома по Украине Кита Келлогга и Зеленского.

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