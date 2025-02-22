Не надо говорить 'пропало все': в ЦПД ответили, отключат ли в Украине Starlink

Глава центра убеждает, что Украина имеет альтернативу, но и отключать от системы страну не планируют.

Украина имеет альтернативу американской спутниковой системе Starlink. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко на фоне новостей о вероятности отключения Starlink.

Коваленко убеждает, что ситуация не критическая. Во-первых, Украину не отключают от системы Starlink. Во-вторых, украинцы имеют "альтернативные вещи" для фронта.

"Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить "пропало все". Во-первых - не отключают. Во-вторых - есть альтернативные вещи, которые на фронте работают", - сказал он.

Видео дня

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, США могут лишить Украину доступа к жизненно важной спутниковой интернет-системе Starlink Илона Маска, чтобы заставить подписать соглашение о добыче полезных ископаемых.

Этот вопрос подняли американские переговорщики, которые оказывают давление на Киев, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники. Они детализировали, что такая угроза прозвучала во время обсуждений между официальными лицами США и Украины после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента.

Вас также могут заинтересовать новости: