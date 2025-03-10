"Это был важный шаг", по мнению спецпредставителя Виткоффа.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил прощения у президента США Дональда Трампа после спора в Белом доме, заявил спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в интервью Fox News.

По словам Уиткоффа, Зеленский направил Трампу письмо с извинениями. Спецпредставитель подчеркнул, что "это был важный шаг".

"Зеленский направил письмо президенту. Он попросил прощения за тот инцидент в Овальном кабинете. Думаю, это был важный шаг. Было много обсуждений между нашими командами, украинцами и европейцами, которые причастны к этому делу. Я бы назвал это прогрессом".

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Спецпредставитель добавил, что он назвал бы это "прогрессом".

Попытки Зеленского наладить контакт с Трампом после ссоры

Как сообщал ранее УНИАН, через несколько дней после иниденту в Белом доме Зеленский в соцсети Х заявил, что его встреча с Трампом "прошла не так, как предполагалось". Он написал, что "пришло время все исправить".

На следующий день Трамп в своем обращении к Конгрессу объявил, что получил "важное письмо" от Зеленского, в котором говорится о готовности Украины "работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь длительного мира".

Но посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что президент Соединенных Штатов во время своего выступления перед обеими палатами Конгресса зачитал сообщение украинского президента Зеленского в социальных сетях о готовности к переговорам.

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