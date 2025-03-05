Посол Украины в США отметила, что в очень сложной ситуации удается двигаться дальше и продвигать приоритеты Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время своего выступления перед обеими палатами Конгресса зачитал сообщение украинского президента Владимира Зеленского в социальных сетях о готовности к переговорам. Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила в социальной сети Facebook.

"В очень сложной ситуации все же движемся вперед, развиваем отношения и продвигаем наши приоритеты. Сообщение нашего президента Владимира Зеленского зачитал в своем обращении к нации президент Дональд Трамп и сказал: "Я ценю, что он написал это письмо", - отметила Маркарова.

"Письмо" Зеленского для Трампа - что известно

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп во время выступления перед обеими платами Конгресса сообщил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором украинский лидер подтвердил готовность подписать соглашение о полезных ископаемых. Также американский лидер отметил, что получил "очень сильные сигналы, что Россия готова к миру".

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Перед этим, 4 марта, Зеленский в социальных сетях сообщил о готовности к переговорам и осуществить шаги на пути к заключению возможного прекращения огня в войне. В частности, по его мнению, первыми этапами могут стать освобождение заключенных и перемирие в небе - запрет на ракеты, беспилотники большой дальности, бомбы по энергетике и другой гражданской инфраструктуре - и перемирие на море. В то же время, как подчеркнул президент, это возможно сделать, если РФ согласится на такой шаг.

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