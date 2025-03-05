Он сказал, что его команда готова работать над окончанием войны под сильным руководством Трампа и изложил видение пути к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча в Белом доме с американским коллегой Дональдом Трампом "прошла не так, как предполагалось".

Он назвал эту встречу, которая закончилась ссорой, "прискорбной" и отметив, что Украина готова к переговорам о прекращении конфликта. "Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме в пятницу, прошла не так, как предполагалось. Прискорбно, что так получилось. Пришло время все исправить. Мы хотели бы, чтобы будущее сотрудничество и общение были конструктивными", - подчеркнул Зеленский.

"Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира", - написал Зеленский в Х.

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Как пишет CNN, западные лидеры надеются, что это заявление как-то улучшит отношения Украины с Белым домом, но провальная встреча в Овальном кабинете подчеркнула, насколько напряженными стали эти отношения.

Зеленский также сказал, что Украина готова подписать соглашение о поставках полезных ископаемых. "Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к большей безопасности и надежным гарантиям безопасности, и я искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно", - выразил мнение президент.

И Зеленский сделал редкое прямое заявление о том, как может работать возможное прекращение огня. "Мы готовы работать быстро... и первыми этапами могут стать освобождение заключенных и перемирие в небе — запрет на ракеты, беспилотники большой дальности, бомбы по энергетике и другой гражданской инфраструктуре - и перемирие на море, если РФ сделает то же самое", - сказал Зеленский. "Затем мы хотим очень быстро пройти все следующие этапы и работать с США, чтобы согласовать прочную окончательную сделку", - добавил он.

Эта структура похожа на план, который предложил президент Франции Эммануэль Макрон после воскресного саммита западных лидеров, который прошел в Лондоне.

"Еще предстоит увидеть, как Трамп отреагирует на предложения украинского лидера или его размышления о визите в Белый дом. Но пространное заявление предполагает попытку Киева навязать свой голос в обсуждениях будущего конфликта после того, как администрация Трампа начала переговоры с Россией в прошлом месяце и отказалась пригласить Украину", - сделало вывод издание.

Ухудшение отношений США и Украины

Два дня назад Трамп приказал приостановить поставки американской военной помощи Украине, что может иметь пагубные последствия для боевых возможностей страны.

Приостановка помощи останется в силе до тех пор, пока Трамп не определит, что Зеленский взял на себя обязательство стремиться к мирным переговорам, сказал один чиновник - по сути, заставив Украину сесть за стол переговоров, угрожая дальнейшими потерями на поле боя.

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