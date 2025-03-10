Лидер Украины своим высказыванием сорвал овации военных, присутствующих в зале.

Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии награждения лауреатов Шевченковской премии выступил с речью, в которой поздравил победителей премии. Лидер страны пришел на важное событие в привычной для себя одежде, которую носит с начала полномасштабного вторжения и метко пошутил об этом.

Как известно, уже более трех лет глава государства отказывается носить костюмы и говорит, что не сделает этого, пока в Украине не наступит мир. На фоне критики западных политиков и журналистов об одежде Владимира Александровича на официальных встречах он пошутил о своем внешнем виде.

28 февраля 2025 года Зеленский провел переговоры в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Разговор политиков тогда велся на повышенных тонах и завершился тем, что украинский лидер заблаговременно покинул Овальный зал.

Видео дня

Кроме важных вопросов о войне в Украине и предоставлении военной помощи, на переговорах встал вопрос, почему украинский политик прибыл на встречу не в костюме. Иностранцы, в частности американский журналист Брайан Гленн, придали этому слишком большое значение и даже упрекнули Зеленского за это. Он спросил, почему украинский президент не носит костюмы, в ответ на что тот отметил: "Я буду носить его, когда у нас завершится война. Может, такой, как у вас. Может, лучше. Может, более дешевый. Посмотрим!".

Об этом моменте президент решил вспомнить и на Шевченковской премии. Видео с его выступлением распространили на YouTube-канале Odesa Film Studio. Во время своей речи лидер государства сказал:

Я еще раз поздравляю нынешних победителей, еще раз большое спасибо всем украинским творцам! Извините, что не в костюме. Слава Украине!

Судя по ролику, присутствующие в зале поняли и высоко оценили шутку Зеленского. Военные и другие зрители поддержали Владимира Александровича громкими овациями.

Напомним, ранее лидер группы Green Day обматерил Трампа на фоне его ссоры с Зеленским. Коллектив прямо во время своего выступления изменил слова в песне и поддержал Украину. Присутствующие на концерте сняли момент и распространили ролик в сети.

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