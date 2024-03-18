Отмечается, что этот самолет хоть и дорогой, но имеет ряд уникальных возможностей.

Самолет F-35 имеет несколько версий, каждая из которых имеет свои особенности. Аналитики считают, что именно F-35B может оказаться лучшим истребителем.

Эксперты Defence Express отметили, что для воздушных сил США, а также для экспорта используется версия F-35A, но кроме нее есть F-35B - самолет STOVL, который может садиться вертикально и взлетать с пробегом в 200 метров или 140 метров для кораблей с трамплином.

Именно F-35B должен стать основным истребителем для Корпуса морской пехоты, а также главной частью авиации на десантных кораблях, но F-35B - это не только палубный самолет. Тут речь идет о возможности его эксплуатации в экстремальных условиях - с коротких автотрасс, с минимумом обслуживания и в постоянном маневре, что позволяет их использовать на маленьких тихоокеанских островах.

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Такие операции требуют также возможности быстрого развертывания в условиях крайне ограниченной инфраструктуры, для чего американские морпехи используют конвертопланы V-22 Osprey, на которых перевозят все необходимое оборудование, боеприпасы и топливо.

На данный момент Великобритания для авианосцев класса Queen Elizabeth выбрала F-35B, Италия - для легкого авианосца Cavour, а Япония - для Izumo, но только Сингапур выбрал F-35B не для морской пехоты и не для авиации. Страна, кроме восьми F-35A, закупила еще 12 истребителей F-35B, хотя власти не имеют планов на флот. Главная цель - обеспечить возможность эксплуатации авиации в условиях удара по авиабазам.

Все объясняется большой стоимостью летного часа и самого F-35B, ведь кроме специфической системы с поворотом сопла двигателя, этот самолет имеет подъемный вентилятор сразу за кабиной пилота, который соединен с двигателем системой передач.

Программа F-35 - планы США

Существует три версии истребителя F-35 - вариант для Воздушных сил США (F-35A), самолет для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании (F-35B) и модификация для ВМС США (F-35C).

Главная особенность самолета - нищкая радиолокационная заметность. Стандартная боевая загрузка в стелс-режиме - две управляемые бомбы и две ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120C AMRAAM. Кроме того, F-35 официально сертифицировали для перевозки ядерных бомб B61-12. Среди недостатков F-35 эксперты называют высокую цену.

13 марта стало известно, что Пентагон одобрил серийное производство истребителей F-35, предоставив программе статус Milestone C.

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