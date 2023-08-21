Им не рекомендуют ехать в Россию и Украину.

Соединенные Штаты Америки призвали своих граждан немедленно покинуть территорию Беларуси. Соответствующее обращение появилось на сайте американского посольства в Беларуси.

Сообщается, что на днях Литва закрыла два пограничных перехода с Беларусью, аналогичный шаг может совершить Польша и Латвия. Также американцам не советуют посещать Беларусь по следующим причинам:

из-за того, что власти страны способствуют неспровоцированному нападению России на Украину;

из-за наращивания российских сил;

из-за произвольного применения местных законов и возможности гражданских беспорядков;

из-за риска задержания, в случае которого возможности посольства США ограничены.

"Граждане США в Беларуси должны немедленно покинуть страну. Рассмотрите возможность выезда через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией или самолетом. Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше из Беларуси. Не выезжайте в Россию или в Украину", - добавили они.

Видео дня

Ситуация на границах с Беларусью

Как сообщал УНИАН, соседи Беларуси обеспокоены переброской боевиков частной военной компании "Вагнер" на беларускую територию. Члены НАТО укрелпяют свои границы, они считают, что есть вероятность провокаций и проведения операции в Сувальском коридоре.

Кроме того, к их границам с территории Беларуси продолжают прибывать нелегальные мигранты.

Вас также могут заинтересовать новости: