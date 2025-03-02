В команде Трампа рассматривают трубопровод как стратегический актив, который можно использовать в мирных переговорах по Украине.

В США разрабатывают проект перезапуска российского газопровода "Северный поток - 2" в Европу при поддержке американских инвесторов, и это показывает широту сближения Дональда Трампа с Москвой.

По данным источников Financial Times, это был план Маттиаса Варнига, бывшего офицера Штази в Восточной Германии и близкого друга Владимира Путина, который до 2023 года руководил головной компанией "Северного потока - 2". По словам собеседников издания, план Варнига предполагает работу с командой Трампа через американских бизнесменов.

"По словам чиновников в Вашингтоне, некоторые представители администрации Трампа знают об инициативе по привлечению американских инвесторов и рассматривают ее как часть усилий по восстановлению отношений с Москвой", - пишет FT.

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В частности, по словам одого из источников, знакомого с ходом переговоров, один из консорциумов инвесторов, возглавляемый США, уже разработал план сделки с "Газпромом" после введения санкций.

Ранее один из двух трубопроводов "Северного потока - 2" был взорван в результате диверсии в сентябре 2022 года. Другой газопровод "Северного потока - 2" мощностью 27,5 млрд кубометров газа в год не пострадал, но никогда не использовался.

Как отмечает издание, высокопоставленным чиновникам ЕС стало известно об обсуждении "Северного потока - 2" в последние недели, и это вызвало у них обеспокоенность:

"По словам собеседников издания, такой план теоретически даст США беспрецедентный контроль над поставками энергоносителей в Европу".

На пути к этому стоят серьезные препятствия

В частности, этот план потребует от США отмены санкций против России, согласия России возобновить продажи, прерванные во время войны, и разрешения Германии поставлять газ любым потенциальным покупателям в Европе.

В то же время Трамп открыто критиковал газопровод во время своего первого президентского срока. Он также стал символом для тех, кто обвинял Германию - и Европу в целом - в том, что она слишком полагается на российский газ и помогает финансировать военную машину Москвы:

Но некоторые члены команды Трампа теперь рассматривают трубопровод как стратегический актив, который можно использовать в мирных переговорах по Украине.

При этом бывшие высокопоставленные американские чиновники и западные бизнесмены, имеющие опыт инвестирования в Россию, говорят, что одной подписи Трампа и Путина будет недостаточно для запуска "Северного потока - 2" в эксплуатацию.

"В Европе все еще действуют санкции, и подписание Германией соглашения о восстановлении "Северного потока" вызовет огромные разногласия. Все это еще очень далеко", - отметил один из чиновников.

"Северный поток-2" - новости

Ранее Американский миллиардер Стивен Линч, который имеет бизнес в России, обратился к правительству США с просьбой разрешить ему принять участие в торгах за газопровод "Северный поток-2", если он будет выставлен на аукцион из-за банкротства.

А в правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" заявили, что Германия должна демонтировать все ветровые электростанции и снова запустить в работу российский газопровод "Северный поток".

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