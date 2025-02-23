Глава Пентагона отметил, что США поспособствовали большому прогрессу в достижении мира.

Украине и России стоит сконцентрироваться на усилиях по достижению мирного соглашения вместо выяснения того, кто виноват в начале войны.

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в эфире программы Sunday with Shannon Bream, пишет NBC News.

"Стоять здесь и говорить: "Ты хороший, ты плохой, ты диктатор, ты не диктатор, ты вторгся, ты не вторгся". Это бесполезно. Это непродуктивно", - сказал он.

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По его словам, президент США Дональд Трамп не втягивается в споры между правительствами Украины и России без необходимости. Он подчеркнул, что благодаря этому стороны приблизились к миру так, как никогда прежде.

"И я был посвящен в эти разговоры. Достигнут большой прогресс", - добавил Хегсет.

Глава Пентагона подчеркнул, что США уже называли Россию агрессором и не отрицают, что именно Москва начала войну против Украины.

"Мы заявляли это много раз. Это не безумное утверждение - было вторжение в Украину. Это предыдущая администрация сказала - незначительное вторжение, и Путин воспринял это как сигнал слабости и вторгся", - отметил Хегсет.

Также министр обороны США заявил, что каждое обсуждение от Трампа "происходит с позиции силы". Он считает, что именно это склонило украинцев и россиян сесть за стол переговоров.

Кроме того, Хегсет не стал отвечать на вопрос ведущей о том, кто является военным преступником. Он сказал, что не в этом заключается работа министра обороны США.

У Трампа отказываются называть Россию агрессором

Ранее специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Россию не обязательно стоит обвинять в начале войны в Украине. По его предположениям, войну якобы спровоцировало желание Украины вступить в НАТО.

Кроме того, пять западных чиновников сообщили изданию Financial Times, что США отказались называть Россию "агрессором" в заявлении G7 к третьей годовщине войны. Представители США выступили против фразы "российская агрессия" и подобных описаний войны в Украине.

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