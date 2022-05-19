Представитель Госдепартамента говорит, что сейчас РФ демонстрирует только агрессию.

США в настоящее время не видят, что России нужны переговоры.

Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан в эфире телемарафона.

"Для того, чтобы вести переговоры с Россией, США должны видеть, что она хочет деэскалировать ситуацию и вывести свои войска из Украины, но сейчас Россия демонстрирует только агрессию", - отметила Калан.

Кроме того, она подчеркнула, что Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы Украина могла себя защищать, а также прилагают все усилия, чтобы люди в РФ могли получить полную информацию о происходящем в Украине.

Ранее Госдеп США объявил о создании Conflict Observatory - проекта для сбора, анализа и предоставления широкого доступа к доказательствам совершенных Россией военных преступлений и других злодеяний в Украине.

Накануне посольство США в Украине возобновило свою работу в Киеве.

Вас также могут заинтересовать новости: