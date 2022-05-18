Проект включает в себя документирование, проверку и распространение свидетельств из открытых источников.

Государственный департамент США объявил о создании Conflict Observatory - проекта для сбора, анализа и предоставления широкого доступа к доказательствам совершенных Россией военных преступлений и других злодеяний в Украине.

Как сообщает пресс-служба Госдепа, Conflict Observatory - совместный проект Esri, ведущей компании, занимающейся географическими информационными системами, Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, Смитсоновской инициативы по спасению культуры и PlanetScape Ai.

Программа включает в себя документирование, проверку и распространение свидетельств из открытых источников.

"Conflict Observatory будет анализировать и сохранять общедоступную и коммерчески доступную информацию, включая спутниковые снимки и информацию, распространяемую через социальные сети, в соответствии с международными правовыми стандартами, для использования в текущих и будущих механизмах подотчетности. Это включает в себя поддержание строгих процедур цепочки поставок для будущих гражданских и уголовных судебных процессов в соответствующих юрисдикциях. Онлайн-платформа будет открыто публиковать документацию Conflict Observatory, чтобы помочь опровергнуть усилия России по дезинформации и пролить свет на злоупотребления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа создается с первоначальными инвестициями в размере 6 миллионов долларов США, а в будущем финансирование будет поступать от Европейской инициативы демократической устойчивости (EDRI).

В марте Белый дом объявил о выделении EDRI не менее 320 миллионов долларов для укрепления демократической устойчивости, продвижения усилий по борьбе с коррупцией и поощрения соблюдения прав человека в Украине и регионе.

"Эта новая программа наблюдения за конфликтами является частью ряда усилий правительства США как на национальном, так и на международном уровнях, направленных на обеспечение ответственности за ужасающие действия России в будущем. ... Мы ожидаем, что другие международные партнерские организации присоединятся по мере реализации программы. Отчеты и анализы будут доступны онлайн на веб-сайте ConflictObservatory.org", - добавили в Госдепе.

Как сообщал УНИАН, сенату США удалось провести процедурное голосование по законопроекту о предоставлении Украине военной и гуманитарной помощи на 40 миллиардов долларов. 81 сенатор проголосовал "за", а 11 "против" во время первого из трех потенциальных процедурных голосований, открывающих дорогу к окончательному принятию Сенатом законопроекта о финансировании, запрошенного администрацией Байдена для Украины.

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