Дипломаты подняли американский флаг над посольством.

В среду, 18 мая, посольство Соединенных Штатов Америки в Украине возобновило работу в Киеве после вынужденной эвакуации дипломатов в связи с полномасштабным вторжением РФ.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы официально возобновляем работу", - заявил представитель дипведомства Дэниел Лангенкамп.

По его словам, сначала в Киев вернется небольшое количество дипломатов, чтоб укомплектовать миссию. Над посольством подняли флаг США.

Лангенкамп заметил, что консульские операции немедленно не смогут восстановить, а рекомендация Государственного департамента о запрете поездок в Украину остается в силе.

Издание "Бабель"опубликовало несколько кадров церемонии поднятия флага США.

Работа посольств в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, иностранные дипломаты начали возвращаться в украинскую столицу с конца марта. В частности, первой Словения отправила в Киев временно поверенного по делам Республики в Украине Боштяна Лесяка.

Американское посольство прекратило работу в украинской столице, а сотрудники, которые остались в Украине, выезжали во Львов. В Государственном департаменте говорили, что дипломаты не будут возвращаться к снижению уровня эскалации со стороны Российской Федерации.

2 мая стало известно, что посольство США возобновляет свою работу в Украине. Сначала оно будет работать во Львове, а до конца мая планирует переехать в столицу.

По состоянию на начало мая в Киеве уже возобновили свою работу более 30 посольств иностранных государств.

8 мая Соединенные Штаты временно вернули своих представителей в посольство в Киеве, чтобы вместе с украинскими коллегами отпраздновать День Победы в Европе.

Накануне госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что посольство США снова заработает в Киеве уже "очень скоро".

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