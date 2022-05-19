Ранее кандидатуру Бриджит Бринк предложил Джо Байден.

Сенат США утвердил кандидатуру карьерного дипломата Бриджит Бринк на посту посла в Украине.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что США не имели посла в Украине в течение трех лет. Решение относительно Бринк было принято единогласно.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля президент США Джо Байден обратился в Сенат для утверждения кандидатуры Бринк на должность посла США в Украине. Накануне ее одобрил Комитет Сената по иностранным делам.

Бриджит Бринк: что о ней известно

Бриджит Бринк родилась в Мичигане, однако степень бакалавра политических наук получила в Каньон-колледже, старейшем частном колледже штата Огайо.

Последние 25 лет Бринк строит карьеру профессионального дипломата в Госдепартаменте США, куда впервые пришла в 1996 году.

Впоследствии ей пришлось работать в американских дипмиссиях в Европе, на Кавказе и в Центральной Азии.

Свое первое назначение за границу Бринк получила в посольство США в Белграде в 1997-1999 годах, в разгар войны на Балканах. После Сербии было назначение сотрудницей американского посольства на Кипре, где она работала до 2002 года.

После этого Бринк несколько лет была специальным помощником заместителя Госсекретаря США по политическим вопросам. Она занималась вопросами внешнеполитических отношений Вашингтона с южно-европейскими державами.

В 2005-2008 годах она возглавляла политико-экономический отдел посольства США в Тбилиси.

После этого Бриджит Бринк на несколько лет возвращалась в Вашингтон, где она была назначена заместителем директора департамента по делам Южной Европы в Госдепе США. В этот же период, когда президентом США был Барак Обама, она вошла в состав Совета национальной безопасности как координатор развития отношений Вашингтона со странами Эгейского моря и Южного Кавказа (Турция, Греция, Кипр, Грузия, Азербайджан, Армения).

В 2011 году Бринк вновь вернулась в Грузию – на этот раз уже как замглавы дипмиссии США в Тбилиси. Затем ее перевели на аналогичную должность в американское посольство в Ташкенте, где она работала в 2014-2015 годах. После Узбекистана ее назначили заместителем помощника американского госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии. На этом посту она отвечала за проблематику затяжных конфликтов в Европе, а также отношений США с Восточной Европой и странами Кавказа.

В мае 2019 года Бриджит Бринк была впервые назначена послом США. Дональд Трамп делегировал ее представлять Соединенные Штаты в Словакии.