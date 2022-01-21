Ранее Москва выступила против принятия Финляндии и Швеции в НАТО.

Премьер Болгарии Кирилл Петков ответил на требования России вывести войска Альянса из страны.

Слова главы болгарского правительства цитирует Reuters.

"Болгария – суверенная страна, которая давно сделала свой выбор, став членом НАТО. Таким образом, мы сами решаем организовывать оборону нашей страны в координации с нашими партнерами", – сказал Петков.

Он подчеркнул, что Североатлантический договор не предусматривает выборочную или ограниченную коллективную оборону кого-либо из членов НАТО.

Читайте такжеИспания направила корабли НАТО в Черное море из-за риска вторжения России (видео)Ранее в МИД России заявили, что будут требовать от НАТО "вернуться к конфигурации 1997 года" и вывести свои войска из Румынии и Болгарии. В Организации Североатлантического договора еще раз ответили, что "не России решать, где НАТО будет размещать свои силы".

Свои претензии Москва выдвигала относительно вступления в Альянс Швеции и Финляндии, а также требует от НАТО и США "гарантий" невступления Украины.

Во время переговоров в Женеве в НАТО отклонили претензии россиян, заявив, что политику "открытых дверей" будут решать непосредственно члены Североатлантического договора.

По результатам переговоров замглавы МИД РФ пожаловался на "непробиваемую позицию" сторон по "гарантиям безопасности".

Напомним, в декабре Россия направила Западу свой ультиматум по интеграции Украины в НАТО, которые назвала "гарантиями безопасности". В Москве убеждены, что войска Альянса в Восточной Европе угрожают их нацбезопасности.

Под предлогом "защиты безопасности" РФ российские чиновники регулярно угрожают военной интервенцией на территорию Украины.

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