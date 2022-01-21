Кулеба и Блинкен обсудили дальнейшее укрепление обороноспособности Украины.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен поговорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Блинкен проинформировал меня об итогах встреч в Берлине и Женеве. Я благодарен за нашу тесную координацию", - написал он.

По словам министра, они обсудили дальнейшее укрепление обороноспособности Украины.

"Дипломатический трек контактов с РФ продолжает работать, и это хорошие новости", - подытожил Кулеба.

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Как сообщал УНИАН, Блинкен по итогам встречи с Лавровым, которая состоялась 21 января в Женеве, заявил, что предупредил главу МИД РФ о последствиях в случае пересечения российскими военными украинской границы. Блинкен также отметил, что от прекращения агрессии РФ против Украины будет зависеть нахождение понимания с целью обеспечения безопасности.

Вместе с тем США и союзники на следующей неделе передадут России письменные ответы на ее "предложения по безопасности".

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