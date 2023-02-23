Китай озвучил свою позицию по войне, обозначив то, что считает недопустимым.

Китай выступает за прекращение западных поставок оружия в Украину, поскольку это якобы мешает наступлению мира. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая в ООН Дай Бин на Генассамблее организации.

По его словам, позиция Китая касательно войны в Украине всегда была "последовательной и четкой". Дай Бин отметил, что "единственный способ разрешить украинский кризис" — это диалог.

"Главным приоритетом Пекина является содействие прекращению огня и боевых действий без промедлений. Китай готов продолжать играть конструктивную роль в урегулировании войны в Украине. (...) Отправка оружия не принесет мира, подлив масла в огонь только усилит напряженность", – заявил дипломат.

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Представитель Китая озвучил недвусмысленный упрек в адрес России, заявив о необходимости "уважать территориальную целостность всех стран", а также "избегать нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру".

Однако тут же Дай Бин добавил, что "следует серьезно относиться к законным опасениям безопасности всех стран" – очевидный намек на поддержку российских претензий к Западу.

Отдельно китайский дипломат подчеркнул недопустимость применения ядерного оружия в текущей войне.

"Ядерное оружие не может быть использовано, ядерная война не может быть развязана", – заявил Бин.

Позиция Китая относительно войны в Украине

На Мюнхенской конференции по безопасности главный дипломат Китая Ван И заявил, что Китай намерен 24 февраля опубликовать документ, предлагающий политическое решение для прекращения войны в Украине.

По данным издания Bloomberg, западные чиновники полагают, что китайские мирные предложения будут в целом созвучны с идеями российского диктатора Владимира Путина. В план, вероятно, будут включены призывы к прекращению огня и прекращению поставок оружия в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что слышал о китайском предложении мирного урегулирования войны с Россией. Однако пока никаких официальных документов по этому поводу Украина не получала.

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