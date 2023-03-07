Китай отказался исключать применение силы для взятия Тайваня под свой контроль / фото REUTERS

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган приравнял любую возможную будущую военную поддержку Пекином войны России в Украине с продажей оружия США самоуправляемому острову Тайвань.

Об этом пишут CNN и Reuters. "Почему США просят Китай не поставлять оружие России, в то время как они продолжают продавать оружие Тайваню?" - спросил Цинь Ган во время пресс-конференции.

Глава МИД Китая назвал "абсурдным" вмешательство высокопоставленных официальных лиц США в вопрос о Тайване, который, по его словам, является "делом китайского народа". "Никакая другая страна не имеет права вмешиваться в это", - подчеркнул Цинь Ган.

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Китайский дипломат также подтвердил давнюю позицию Пекина, отказавшись исключать применение силы для взятия Тайваня под свой контроль.

"Мы продолжим работать с величайшей искренностью и приложим все усилия для достижения мирного воссоединения. Между тем, мы оставляем за собой возможность принять все необходимые меры", - сказал он.

Что касается российско-украинской войны, Цинь заявил, что "Китай не создавал кризис, он не является стороной кризиса и не предоставил оружия ни одной из сторон", несмотря на предупреждения официальных лиц США о последствиях для Китая, если он направит летальную помощь России.

"Китай всегда выносит собственное суждение и принимает решение по этой позиции независимо, исходя из сути вопроса. Между войной и миром мы выбрали мир; между санкциями и диалогом мы выбрали диалог; между раздуванием пламени и снижением градуса мы выбрали последнее", - сказал Цинь.

Он добавил, что обвинениях, разговоры о санкциях и угрозы в отношении Китая касательно поставок оружия России, которых не было, являются "абсолютно неприемлемыми".

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Война в Украине - китайское оружие для России

Попытки Пекина представить себя миротворцем в войне России против Украины были серьезно подорваны его отказом признать характер конфликта. Пекин до сих пор избегал называть действия РФ "вторжением", а также дипломатически и экономически поддерживал Москву.

В начале года администрация президента США Джо Байдена выразила Китаю обеспокоенность из-за того, что китайские компании продают России нелетальное оборудование, которое используется на войне против Украины. В частности, речь шла о бронежилетах и касках.

Позже издание CNN сообщило о "тревожных" сигналах, что Китай якобы ведет двойную игру и готовится тайно поставлять летальное оружие России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о серьезных последствиях в случае передачи России летального оружия для применения в Украине. Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что предоставление Китаем военной помощи России станет "красной линией". В ответ в МИД Китая заявили, что Соединенные Штаты "не имеют права читать лекции" в этом вопросе.

В Евросоюзе также предостерегли Китай от поставок России вооружений. Однако добавили, что пока нет никаких доказательств того, что Китай планирует это сделать.

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Ситуация вокруг Тайваня

Правящая Коммунистическая партия Китая считает демократический Тайвань частью своей территории, несмотря на то, что никогда не контролировала его. Китайский лидер Си Цзиньпин неоднократно отказывался исключать применение силы при "воссоединении" его с материковым Китаем.

Адмирал США Майкл Гильдей считает, что конфликт между Китаем и Тайванем может начаться в ближайшие годы. А генерал американских ВВС Майк Минихан прогнозирует, что из-за конфликта вокруг Тайваня США и Китай, вероятно, начнут войну в 2025 году. Хотя директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что Китай может готовиться к войне за Тайвань позже - в 2027 году.

Тем временем аналитики провели моделирование возможного конфликта и пришли к выводу, что китайское вторжение на Тайвань в 2026 году приведет к тысячам жертв среди китайских, американских, тайваньских и японских войск и вряд ли закончится победой Пекина.

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