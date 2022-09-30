Законодатели США стремятся наказать страны за признание фиктивных референдумов на оккупированных территориях Украины.

Американские сенаторы подготовили закон о прекращении военной и экономической помощи странам, которые признают территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины частью территории России.

Об этом пишет POLITICO.

Так, накануне выступления российского диктатора Владимира Путина, где он, как ожидается, объявит об аннексии Россией четырех регионов Украины, где оккупанты провели так называемые референдумы о присоединении к РФ, законодатели США анонсировали закон, призванный наказать страны, которые признают фейкове голосования и аннексию.

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Сенаторы Ричард Блументаль и Линдси Грэм опубликовали закон, который предусматривает прекращение всякой военной и экономической помощи любой стране, которая признает эти территории частью России.

"Это захват земли. Это кража. И это еще одна трусливая, наглая тактика Владимира Путина, чтобы проверить поддержку Украины Западом", – говорит Блюменталь.

Грэм также отметил, что Путин "пытается переписать карту Европы".

"Он пытается сделать силой оружия то, что не может сделать другим путем", – сказал он.

Эти же двое законодателей продвигают законодательные акты о признании России государством-спонсором терроризма, против чего пока что выступает Государственный департамент.

Сенаторы также высказывают опасения относительно возможных последствий этой аннексии. Глава Отдела внешних отношений Сената Боб Менендес сказал, что шаг Путина "еще больше усложняет украинцам поиск пути вперед".

"Это также должно закрепить осуждение мира, потому что все знают, что в конце концов [референдум] является самым большим фарсом, который произошел", – добавил Менендес.

Отмечают, что хотя аннексия не будет признана подавляющим большинством международного сообщества, она может быть использована как оправдание более жесткой тактики русских.

"Путин находится в действительно тяжелом положении. И это, по-моему, увеличивает опасность. Если бы мне пришлось предположить, я думаю, что самым вероятным проявлением этого будет ковровая бомбардировка гражданских территорий в Украине – такова была его схема в Чечне, Алеппо", – сказал сенатор Ангус Кинг (штат Мэн).

Референдумы на оккупированных территориях Украины и их последствия – что стоит знать

Как писал УНИАН, российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях 4 областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины, провозглашении независимости и присоединении к России, в Донецкой и Луганской – о присоединении к России.

По результатам, которые продемонстрировала российская пропаганда, якобы более 90% участников "референдума" проголосовали "за". Впрочем, эти цифры не имеют ничего общего с реальностью, а само "голосование" происходило вопреки нормам любого законодательства.

Жители захваченных российскими захватчиками территорий не хотели участвовать ни в организации "референдума", ни в самом "голосовании". К примеру, на Запорожье голосовать пришли менее 1% населения.

Голоса на оккупированных территориях собирали, применяя силу и угрозы, в частности, вооруженные люди с бюллетенями проводили обходы по квартирам. Также результаты просто рисовали в кабинетах "единороссов" - на Луганщине в конце концов отчитались о большем количестве голосов, чем реальное количество людей, которые остаются в области.

Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования. Несмотря на это, 29 сентября Владимир Путин издал указы о якобы "признании независимости" Херсонской и Запорожской областей по результатам псевдореферендума.

Западные аналитики уверены, что теперь РФ может попытаться "аннексировать" захваченные районы, чтобы провести насильственную мобилизацию украинских мужчин. На такие планы уже отреагировали в Офисе президента Украины.

В американском Институте изучения войны убеждены, что российский президент Владимир Путин, вероятнее всего, объявит о незаконной аннексии украинских территорий 30 сентября. Депутаты Госдумы получили приглашение прибыть в Кремль 30 сентября.

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