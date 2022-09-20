Местные коллаборанты применят метод "стимулирования" через неформальных лидеров домов по схеме: хочешь получить ремонт – сдай подписной лист.

В оккупированном Мариуполе российские захватчики на псевдореферендуме будут имитировать обход квартир, но подписи будут "рисовать" в кабинетах властной партии "Единая Россия".

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Референдум в Мариуполе будет проведен путем "подворного обхода" с привлечением председателей ОСМД, квартальных в частном секторе, председателей комитетов самоорганизации населения", - написал он.

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Также, как отметил советник мэра, местные коллаборанты "применят метод "стимулирования" через активных граждан – неформальных лидеров зданий".

В частности,"по простой схеме: хочешь получить ремонт – сдай подписной лист".

Кроме того, он подчеркнул, что большая часть "референдума" пройдет в офисах партии "Единая Россия".

"Дело в том, что именно здесь есть полные электронные базы данных по всем мариупольцам, кто хотя бы раз обратился за гуманитарной помощью. Базы полны не только относительно адреса помещения, но даже о хронических заболеваниях. Так что даже потребности ходить по дворам фактически нет. Все подписи, по тем, кто есть в городе, и кого нет – будут нарисованы в кабинете. Сами походы нужны больше для иллюзии, что действительно что-то было и придания легитимности фальсификации", - отметил Андрющенко.

По его словам, оккупанты не планируют открывать "избирательные участки".

"Накануне будет объявлено о "глобальной опасности" (даже с показательным задержанием очередной тик-ток ДРГ) и то, что более 80 процентов жителей уже выразили свое волеизъявление", - написал советник мэра.

"Результат тоже известен. Должно быть не ниже 80 процентов, но не более 87. Зачем – непонятно. Но факт. Разница будет раскладываться: как те, кто желает "независимость ДНР" (клоуны) и те, кто вообще против. Цифры "против всего – за Украину" будут подаваться как показательная демократия и отсутствие давления во время референдума", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты планируют провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей 23-27 сентября псевдореферендумы с целью присоединения к РФ.

В МИД Украины подчеркнули, что планы России провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины не помешают Вооруженным силам Украины освободить украинские земли из-под оккупации.

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