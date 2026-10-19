PlayStation 6 может оказаться слишком дорогой для геймеров – и вот почему

По данным инсайдера только оперативная память и NAND-накопитель обходятся Sony более чем в $680.

Себестоимость только лишь оперативной RAM и энергонезависимой NAND-памяти для PlayStation 6 превысила $680 (~30 000 грн), что может привести к заметному росту цены следующей консоли Sony. Об этом сообщил инсайдер Kepler_K2, ранее публиковавший точные данные о железе консолей.

В эту сумму не входят другие компоненты приставки, такие как гибридный процессор (APU), материнская плата, система охлаждения, блок питания, корпус и логистика. По словам источника, себестоимость комплектующих для PS6, вероятно, уже перешагнула отметку в $1000 (~45 000 грн).

Для сравнения, базовая модель PlayStation 5 сейчас стоит $650 в США. Таким образом, одни только память и накопитель для грядущей приставки обходятся Sony дороже, чем розничная цена нынешней системы.

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Одной из главных причин подорожания стала стоимость памяти GDDR7. На момент утверждения конструкции консолей следующего поколения ее цена оценивалась примерно в $3 за гигабайт. Теперь она, как утверждается, достигла $20–23 за гигабайт. Исходя из этих данных, PS6 наверняка будет иметь не менее 24 ГБ оперативной памяти.

Такая динамика может серьезно осложнить Sony выбор стартового ценника PS6. Раньше производители консолей нередко продавали устройства с небольшой прибылью или даже в убыток, рассчитывая заработать на играх и подписках. Однако при нынешней стоимости комплектующих подобная стратегия становится менее привлекательной.

По предварительным данным, Sony по-прежнему ориентируется на запуск PlayStation 6 в конце 2027 года. Если информация подтвердится, компания одновременно выпустит и стационарную, и портативную консоль.

Цены на память и накопители растут на фоне высокого спроса со стороны ИИ-дата-центров. Это уже отражается на рынке консолей: после двух повышений цена PS5 Pro достигла $900, а подержанные модели подорожали до $1400 из-за нового метода взлома.

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