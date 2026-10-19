Украина разработала собственные зенитные ракеты стоимостью менее $20 тысяч за единицу

Некоторым производителям удалось снизить стоимость одной ракеты до 10 тысяч долларов.

Украина уже несколько лет реализует программу разработки недорогих ракет класса "земля – воздух", стоимость которых не превышает 20 000 долларов за единицу. Об этом в интервью "Оборонцы" рассказал бывший руководитель оборонного кластера Brave1 Андрей Гриценюк.

"Они дешевые и просты в производстве. Одним из условий было ограничение стоимости ракеты 20 000 долларов", – сказал Гриценюк. Финансирование разработки ракет началось в 2024 году.

По его словам, несколько компаний уже испытывают прототипы в рамках этой программы. Гриценюк выразил надежду, что вскоре аналогичного этапа достигнет и третья компания.

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Андрей Гриценюк отметил, что некоторым производителям удалось снизить стоимость одной ракеты до 10 тысяч долларов. При этом программа устанавливает ограничение цены на уровне 20 тысяч долларов за один выстрел.

"Это значительно дешевле, чем стоимость "Шахеда". Даже если понадобятся две или три ракеты, это все равно в несколько раз дешевле, чем один "Шахед", – пояснил он, комментируя установленное ограничение.

Ограничение стоимости на уровне 20 тысяч долларов сделает украинские ракеты дешевле американской системы APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System). Последняя использует неуправляемую 70-мм ракету, оснащенную комплектом лазерного наведения.

Стоимость таких ракет составляет примерно 30–35 тысяч долларов за единицу. Изначально их использовали для поражения наземных целей с воздуха, но теперь в Украине их переоборудовали для противовоздушной обороны.

Самой дешевой американской ракетой класса "земля–воздух" является переносная Stinger, стоимость которой, по данным Business Insider, составляет около 120 тысяч долларов за единицу.

Украинская программа по удешевлению средств противовоздушной обороны стала ответом на масштабное применение Россией ударных дронов "Шахед".

Россия располагает значительным количеством таких беспилотников, производство которых обходится дешевле, чем изготовление обычных ракет. По оценкам украинских чиновников, "Герань-2" стоит 70 тысяч долларов за единицу, тогда как реактивная "Герань-3" – не менее 100 тысяч долларов.

Для борьбы с этими беспилотниками, которые Россия может запускать сотнями за один раз, Украина использует многоуровневую систему обороны. Она включает мобильные огневые группы с пулеметами, дроны-перехватчики типа квадрокоптеров и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Москва всё чаще применяет реактивные "Герани", которые движутся слишком быстро, чтобы обычные дроны-перехватчики и мобильные огневые группы могли эффективно противодействовать им.

Кроме того, на некоторых российских беспилотниках обнаружили новую систему картографирования местности на основе искусственного интеллекта. Это вызвало опасения, что Россия вскоре сможет обходить украинские средства радиоэлектронного подавления.

Альтернативой для Украины стали зенитные ракеты, в частности авиационные AIM-9 Sidewinder, однако стоимость одного выстрела из них может достигать примерно полумиллиона долларов.

В начале месяца президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна работает над "программой малых ракет" для противодействия реактивным "Гераням".

"Есть несколько типов. Мы чётко увидим результат в этом месяце. В конце, во второй половине этого месяца", – сказал он журналистам во время пресс-конференции.

Украинские зенитные ракеты – другие новости

Недавно УНИАН писал, что украинская зенитная ракета "Корал", которую разрабатывает Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", теоретически сможет перехватывать баллистические ракеты. Если это действительно так, по своим возможностям перехвата украинская ракета будет близка к американской PAC-2 GEM-T.

В то же время директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский высказал предположение, что ЗРК "Корал" не сможет перехватывать российские баллистические ракеты.

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