Отмечается, что массовая мобилизация крымских татар – это настоящий геноцид по этническому признаку и огромная трагедия для всего народа.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что принуждение граждан к войне на украинских оккупированных территориях является попыткой масштабной зачистки от нелояльного населения со стороны Москвы.

Об этом Подоляк написал на своей странице в Twitter.

"Массовая мобилизация крымских татар в Крыму – это настоящий геноцид по этническому признаку и огромная трагедия для всего народа. Принуждение граждан к войне в оккупированных регионах – ничто иное, как попытка масштабной зачистки территории от нелояльного населения со стороны Москвы", - отметил он. Видео дня

Известно, что за несколько дней крымским татарам в оккупированном Крыму раздали уже 1,5 тыс. повесток на мобилизацию.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, пребывающих в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

В Министерстве внутренних дел Украины прогнозируют, что во время первой волны мобилизации в России могут призвать около 40-50 тыс. резервистов, поскольку на большее количество просто не хватит экипировки.

В британской разведке считают, что России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тыс. военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев.

Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

Издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщил, что засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ мобилизовать 1 млн человек.

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