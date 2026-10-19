Интенсивность ударов выросла, оборудования недостаточно: эксперт раскрыл, какой будет зима для Киева

Он ответил, удастся ли врагу уничтожить энергосистему Украины.

Из-за систематических ударов российских оккупантов ситуация с электроснабжением в Киеве в целом является самой сложной в Украине. Жителям столицы следует готовиться к сложной зиме и обеспечить себя собственной генерацией на несколько суток, сообщил УНИАН энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Сейчас, если не считать ситуацию в прифронтовых районах, то в столичном регионе ситуация самая плохая из-за интенсивности атак врага. Следует готовиться к очередной военной зиме, в течение которой ни один из органов власти не способен гарантировать ни одному потребителю стопроцентную подачу энергии в необходимом количестве и без перебоев. Здесь нужно понимать свою долю ответственности и делать все для того, чтобы обеспечить собственную энергетическую автономность и возможность несколько суток продержаться за счет собственных запасов и резервов", – говорит эксперт.

Общая ситуация в энергосистеме сейчас сложная, но контролируемая, отмечает Рябцев. Профицит генерации в Украине сохраняется, но из-за повреждения врагом ЛЭП электроэнергия лишь частично доходит до потребителей.

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"И так будет до тех пор, пока не будет закрыто окно возможностей Российской Федерации, связанное с использованием противником новых средств поражения, в частности реактивных дронов. Еще одна проблема, которую пока не удается решить, – это средства поражения в виде баллистических ракет", – объясняет Рябцев.

Может ли Россия разрушить энергетику Украины

У врага есть конкретная цель, однако Россия физически не сможет разрушить энергетику Украины, уверяет эксперт.

"Нет сейчас какого-то там рецепта, который избавил бы нас от того, что пытается сделать Российская Федерация. А там планы не меняются, и они остаются стабильными из года в год. Конечно, своих целей Россия не достигнет, потому что теоретически даже невозможно разрушить всю энергетику Украины. Но, безусловно, будут перебои в энергоснабжении, особенно в течение тех нескольких суток, когда энергетики будут ликвидировать последствия очередной атаки баллистическими ракетами и другими средствами, направленной против энергетических объектов в Киеве", – констатирует Рябцев.

Дефицит оборудования у энергетиков

В то же время отсутствие достаточного количества оборудования для проведения оперативных ремонтов может усугубить ситуацию с отключением света.

"Существует такая проблема, как дефицит оборудования. К сожалению, те производители, к которым обращались энергетики Украины с просьбой поставить то или иное оборудование, – не все из них реагируют на эту просьбу. Некоторые украинские заявки оказались в конце списка. Наверное, нужна поддержка правительств соответствующих государств, потому что некоторое оборудование, которое оператор систем передачи ("Укрэнерго" – УНИАН) заказывал еще в 2024 году, до сих пор не поставлено в Украину. Конечно, если не хватает тех или иных элементов – например, автотрансформаторов или чего-то другого – это чрезвычайно негативно скажется на ситуации", – отмечает Рябцев.

Ситуация в энергосистеме Украины – главные новости

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупреждает, что самым опасным городом зимой станет Киев, который испытывает существенный дефицит собственной генерации электроэнергии.

В "Укрэнерго" фиксируют серьезные проблемы с резервным оборудованием, сообщил глава компании Виталий Зайченко. По его словам, многие производители готовы идти навстречу, но остальным – не позволяют контракты.

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