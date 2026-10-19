Часть предприятий не сможет работать во время желтой тревоги с 4 декабря: названо условие

Переходный срок, установленный правительством, уже прошел наполовину.

Предприятия, не имеющие оборудованного укрытия, должны до 4 декабря разработать комплекс мер безопасности для работников, чтобы и в дальнейшем иметь возможность работать во время желтого уровня тревоги. Такие нормы предусмотрены постановлением Кабмина № 1092, принятым ровно полтора месяца назад, 4 сентября.

Постановление определяет порядок работы субъектов хозяйствования в случае объявления желтого уровня угрозы. Для работы в обычном режиме предприятия должны до 4 декабря обустроить укрытия.

Отмечается, что бизнес не обязан строить отдельное укрытие. В предусмотренных законодательством случаях работодатель может обустроить безопасное пространство непосредственно в здании.

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Обычная комната без окон или коридор укрытием не считаются. Также все заведения должны разместить на входе табличку с информацией о том, есть ли у них укрытие или безопасное помещение.

Работа бизнеса во время тревоги – главные новости

Продуктовые сети в Украине адаптируют свою работу к длительным воздушным тревогам. В частности, Auchan и Metro прекращают работу во время воздушных тревог, независимо от характера угрозы – дронной или ракетной.

Торгово-развлекательные центры Киева обновили правила работы во время "желтого" и "красного" уровней тревоги. Некоторые из них будут продолжать работать в случае угрозы со стороны дронов.

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