Завершение "референдумов" знаменует собой последнюю предпосылку для Путина объявить об аннексии Россией оккупированной украинской территории.

Российский президент Владимир Путин, скорее всего, объявит о незаконной аннексии украинских территорий 30 сентября.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики подчеркивают, что российские официальные лица заранее подготовили и сфальсифицировали рейтинги одобрения и предполагаемые показатели участия избирателей в фиктивных референдумах, принуждая украинских гражданских лиц на оккупированных территориях к "голосованию" за российскую аннексию.

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Завершение "референдумов" знаменует собой последнюю предпосылку для Путина объявить об аннексии Россией оккупированной украинской территории.

Накануне Минобороны Великобритании сообщило, что Путин, скорее всего, сделает заявление до или во время выступления перед парламентом в пятницу, 30 сентября.

ISW ранее прогнозировала, что Путин незаконно аннексирует оккупированную территорию Украины к 1 октября или вскоре после этого, чтобы обеспечить принудительный призыв украинских гражданских лиц в российскую армию в рамках обычного осеннего призыва.

По мнению аналитиков, незаконная аннексия Россией оккупированной территории потребует создания новых бюрократических аппаратов, за создание которых российские власти будут бороться, что, вероятно, усугубит бюрократические распри и напряженность между оккупационными властями в недавно незаконно аннексированных частях Украины.

Как писал УНИАН, экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин может возглавить новый "Крымский федеральный округ", незаконно образованный из оккупированных территорий Украины.

Судьба оккупированных территорий Украины

21 сентября вместе с объявлением в России частичной мобилизации Путин заявил также о проведении на оккупированных (в том числе после 24 февраля) территориях Украины "референдумов".

В ответ мировое сообщество осудило действия Кремля и пригрозило Москве новыми санкциями.

В то же время западные аналитики уверены, что РФ может попытаться "аннексировать" захваченные районы, чтобы провести насильственную мобилизацию украинских мужчин.

По этому поводу уже высказались в Офисе президента Украины. "Принуждение граждан к войне в оккупированных регионах – ничто иное, как попытка масштабной зачистки территории от нелояльного населения со стороны Москвы", - отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Всего Россия намеревалась призвать до 300 тысяч человек, однако в первую неделю объявленной мобилизации РФ покинуло более 200 тысяч русских мужчин.

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