Соавтора расследования о «Петрове и Боширове» не пустили на пресс-конференцию Путина

По словам журналиста, у него была аккредитация, но на конференцию его так и не допустили.

На пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина не пустили журналиста Романа Доброхотова — главного редактора The Insider и соавтора резонансных расследований о российском ГРУ.

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Об этом сам Доброхотов сообщил в Twitter. По его словам, он является единственным журналистом, которого не допустили на пресс-конференцию.

Окончательно сказали, что на прессуху не допустят (зачем тогда аккредитовали- неясно). Что ж,быть единственным журналистом, которому не позволено приходить на пресс-конференцию Путина - это почетно, я считаю. (Кстати, сегодня поздравим Путина с днем чекиста новым расследованием) — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) 20 декабря 2018 г.

Напомним, The Bellingcat и The Insider в сентябре обнародовали совместное расследование, в котором утверждалось, что предполагаемые отравители Скрипалей «Александр Петров» и «Руслан Боширов» являются сотрудниками российских спецслужб.

В серии публикаций утверждалось, что "Петров" и "Боширов" являются сотрудниками Главного управления Генштаба РФ Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным.

Как сообщал УНИАН, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.