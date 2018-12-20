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Соавтора расследования о «Петрове и Боширове» не пустили на пресс-конференцию Путина

11:57, 20 декабря 2018
Мир
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На конференцию к Путину не пустили опального журналиста / REUTERS

На пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина не пустили журналиста Романа Доброхотова — главного редактора The Insider и соавтора резонансных расследований о российском ГРУ.

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Об этом сам Доброхотов сообщил в Twitter. По его словам, он является единственным журналистом, которого не допустили на пресс-конференцию.

Напомним, The Bellingcat и The Insider в сентябре обнародовали совместное расследование, в котором утверждалось, что предполагаемые отравители Скрипалей «Александр Петров» и «Руслан Боширов» являются сотрудниками российских спецслужб.

В серии публикаций утверждалось, что "Петров" и "Боширов" являются сотрудниками Главного управления Генштаба РФ Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным. 

Как сообщал УНИАН, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

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Теги: #Путин#Сергей Скрипаль