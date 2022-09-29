Так называемые "договора о присоединении" подпишут до заседания Совфеда РФ.

Кремль намерен присвоить временно оккупированные территории Украины 30 сентября. Сегодня, 29 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин проведет оперативное совещание с Советом безопасности РФ.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Завтра, в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии. Это не послание президента Федеральному собранию, очень важно не путать. Это другой формат, послание президента состоится позже, будем своевременно об этом информировать", - заявил спикер Путина.

Видео дня

По его словам, в состав РФ "примут" четыре новые территории, которые якобы "провели референдумы и обратились с соответствующей просьбой к российской стороне".

Кроме того, Путин встретится с главами "ЛДНР", а также временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. При этом Песков заявил, что "договоры о вхождении территорий" в состав РФ будут подписаны до рассмотрения связанных с этим вопросов Совфедом.

"Совет Федерации может рассмотреть все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России только после подписания соответствующих Договоров, что и будет сделано на очередном заседании Палаты 4 октября", - заявил член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Клишас.

Российские "референдумы" в Украине - что известно

Россия провела фейковые "референдумы" на захваченных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Людей заставляли "голосовать" под дулами автоматов, однако явка все равно была минимальной. По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, на Запорожье в "референдумах" приняли участие 0,5% жителей.

В США "голосование" назвали фикцией и заявили, что Украина имеет полное право вернуть свои территории. Для этого наша страна может использовать западное вооружение — даже после незаконной аннексии.

Страны Европы тоже отказались признавать результаты "референдумов". Среди них оказалась и Сербия, идеологический союзник России.

В ВСУ сообщили, что никакие референдумы не помешают вернуть временно оккупированные земли Украины. С аналогичным заявлением выступил и президент Владимир Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: