Лавров сделал циничное заявление об ударах РФ по гражданской инфраструктуре Украины

Лавров заявил, что РФ якобы бьет только по объектам, которые "способствовали совершению террористических актов на территории РФ".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские войска якобы никогда не наносили удары по гражданской инфраструктуре Украины, за исключением объектов, которые "способствовали совершению террористических актов на территории РФ". Его слова цитируют росСМИ.

"РФ никогда не атаковала гражданскую инфраструктуру Украины, если это не были объекты, содействующие терактам в России", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ также в очередной раз заявил, что Москва якобы "борется за права русскоязычных людей" в Украине.

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Кроме того, Лавров добавил, что Запад якобы хочет, чтобы в Украине "вместо христианских ценностей ориентировались на насаждаемое в Европе свободомыслие".

Число жертв среди гражданского населения в Украине за год выросло на 85%

Ранее данные Организации Объединенных Наций (ООН) показали, что в сентябре число жертв среди гражданского населения в Украине возросло на 85% по сравнению с сентябрем прошлого года.

В отчете наблюдателей ООН по правам человека говорится о том, что в результате атак в прошлом месяце погибли по меньшей мере 328 мирных жителей, а 2 105 человек получили ранения. В ООН подчеркнули, что это самый высокий показатель за сентябрь с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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