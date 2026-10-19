На Марсе время идет иначе, чем на Земле: ученые подтвердили давнее предсказание Эйнштейна

Это открытие может показаться малозначительным, но очень важным для будущих марсианских миссий, систем связи и космической навигации.

Исследователи разработали систему измерения времени, адаптированную для Марса – которая будет необходимой для будущих миссий. Эта разработка опирается на предсказание Эйнштейна – и подтверждает, что время на Красной планете течет иначе из-за уникальной гравитационной среды.

То, что мы называем секундой – не является универсальным понятием. Вдали от нашей планеты эта привычная единица времени деформируется – под влиянием гравитации и движения, пишет Science & Vie.

До сих пор никому не удавалось точно определить, насколько время смещается на Марсе. Команда физиков только что преодолела этот рубеж – и выявила крошечное, но очень важное расхождение.

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Почему ход времени не может быть одинаковым на двух планетах

На Земле мы живем в гравитационном "бассейне" – который мы научились измерять с помощью часов экстремальной точности. Эти приборы, которые работают на принципах квантовой механики – бьются в стабильном ритме. Но этот ритм – локальный.

Как только мы отдаляемся от Земли – этот ритм меняется. Эйнштейн это предсказал. Гравитация замедляет время. В зонах, где эта сила слабее – часы незаметно ускоряются. То же самое происходит, когда объект движется быстро – например, когда планета вращается по своей орбите.

Поэтому два небесных тела с разными характеристиками не могут иметь абсолютно одинаковую секунду.

Именно эту идею физики из Национального института стандартов и технологий США (NIST) захотели проверить для Марса. Объединив теорию общей относительности и данные о планетарных орбитах – они показали, что марсианское время не просто немного отличается от земного. Оно колеблется еще и нерегулярно.

В отличие от Луны, которая вращается вокруг Земли по почти круговой орбите – Марс движется по гораздо более вытянутой траектории. Поэтому гравитационное влияние Солнца на него постоянно меняется – а это каждый день меняет и его "ритм времени".

Что показало исследование NIST о том, как течет время на Марсе

Впервые ученые точно подсчитали эту разницу. В среднем – часы на поверхности Марса идут на 477 микросекунд в день быстрее, чем аналогичные часы, которые остались на Земле. И это – всего лишь среднее значение.

Исследование, опубликованное в журнале The Astronomical Journal учеными Нилом Эшби и Биджунатом Патлой – показывает, что это расхождение может колебаться на 226 микросекунд. В зависимости от того, в какой точке своей орбиты находится Марс.

Эти данные были получены с помощью релятивистской модели, которая учитывает не только влияние Солнца – но и влияние Земли, Луны и самой траектории Марса.

Эти колебания – вовсе не мелочь. На длительных периодах времени они накапливаются. Теоретически – человек, который провел бы 50 лет на Марсе, постарел бы на 9 секунд больше, чем если бы остался на Земле. И только из-за этого ускорения времени.

Такое расхождение становится вполне конкретной научной проблемой. Как подчеркивает NIST в своем официальном сообщении – его обязательно нужно учитывать при создании надежных систем навигации или связи между двумя планетами.

Как это новое измерение изменит межпланетную навигацию и связь

Это небольшое расхождение, по продолжительности сравнимое с взмахом ресниц – может рассинхронизировать целую сеть. Например, земные системы GPS требуют точности в десятую долю микросекунды. В межпланетных масштабах такое требование становится просто колоссальным.

По мнению исследователей NIST – это открытие прокладывает путь к созданию планетарной сети синхронизации. Такой, которая смогла бы поддерживать единое время между мирами, которые подвержены разным гравитационным ритмам.

"Пришло время для Луны и Марса", – говорит Биджунат Патла. И подчеркивает, насколько это исследование вписывается в контекст – когда космические амбиции человечества становятся все более конкретными.

Издание IFLScience, которое кратко изложило выводы этого исследования – напоминает, что точность во времени будет такой же важной, как и энергия или движитель – в будущих экспедициях на Марс.

Поэтому время на Марсе становится ключевым элементом – не только для фундаментальной науки, но и для самых практических задач. Автономные марсоходы, ретрансляторы связи, умные жилые модули – все они должны будут настроиться на новую систему отсчета.

А если однажды возникнет необходимость выбрать "эталонное" марсианское время – нужно будет решить, в какой точке планеты его установить. И на какой основе построить эти новые универсальные часы.

Ранее УНИАН сообщал, что астрономы обнаружили планету с водой и погодой, похожими на земные.

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