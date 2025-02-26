В документе отсутствуют положения о долге Украины перед США.

Украине и США удалось сформулировать соглашение о полезных ископаемых таким образом, чтобы не ратифицировать его в Верховной Раде Украины. Однако впереди ожидаются еще более важные переговоры, пишет "Европейская правда". Кроме того, издание заявляет, что они владеют "финальным текстом" этого документа, в котором упоминается о его связи с гарантиями безопасности со стороны США.

"За последние дни украинской переговорной команде удалось полностью изменить тональность документа по сравнению с многочисленными предыдущими предложениями США, поэтому документ в нынешней редакции не только даст Трампу возможность говорить о его умении достигать быстрых сделок, но и действительно поможет и международной стабильности. И главное - он выгоден также Украине", - говорится в материале.

В частности, в документе сообщается, что США и Украина "признают вклад, который сделала Украина", когда отказалась от третьего по величине в мире ядерного арсенала для укрепления международной безопасности. Кроме того, обе стороны заключают соглашение об Инвестиционном фонде восстановления "с целью углубления партнерства".

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"Более детальные условия относительно управления и деятельности Фонда будут изложены в дальнейшем соглашении (Соглашение о Фонде), которое будет согласовано в переговорах сразу после заключения этого Двустороннего соглашения", - пишет СМИ со ссылкой на соглашение.

Еще одной интересной деталью является определение максимального процента владения собственным капиталом и финансовыми интересами Фонда, который будет принадлежать правительству США, а также полномочия представителей американских властей. Это произойдет после принятия определенных решений.

Фонд будет собирать и реинвестировать доходы от будущей монетизации природно-ресурсных активов Украины "независимо от того, находятся ли они в прямой или косвенной государственной собственности Украины".

Также в соглашении указано, что Украина будет вносить 50% всех поступлений от будущей монетизации при добыче полезных ископаемых в Фонд. Это касается и нефти, и природного газа, в частности. И речь идет именно о будущих источниках поступлений. Это не касается нынешних поступлений, которые уже входят в общие доходы бюджета Украины.

"Взносы, сделанные в Фонд, будут реинвестироваться по крайней мере раз в год в Украине с целью содействия безопасности, защите и процветанию Украины, что будет дополнительно определено в Соглашении о Фонде", - указано там.

США, в свою очередь, будет поддерживать долгосрочные финансовые обязательства для развития Украины — экономически процветающей и стабильной страны. Также сообщается, что в этом соглашении будут включены надлежащие заявления и гарантии для обеспечения имеющихся обязательств Украины перед третьими странами.

Участники соглашения "будут стремиться избегать конфликтов" с обязательствами Украины в рамках интеграции в ЕС или с обязательствами по договоренностям с различными международными финансовыми организациями и официальными кредиторами.

В 10 и предпоследнем пункте соглашения уточняется, что и это двустороннее соглашение, и будущее соглашение о Фонде составят "неотъемлемые элементы архитектуры" соглашений, а также конкретные шаги для укрепления "экономически безопасной устойчивости" и прочного мира — упоминание гарантий безопасности.

Другие новости о полезных ископаемых Украины

Ранее УНИАН сообщал, что соглашение Украины и США, по словам премьер-министра Украины, коснется только будущих разработок полезных ископаемых.

Кроме того, западные эксперты возмущены сделкой о полезных ископаемых. Сотрудник Совета по международным отношениям Стивен А. Кук утверждает, что "новая гарантия безопасности - это, по сути, вымогательство".

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