Президент США убежден, что основное бремя должна взять на себя Европа.

США не будут предоставлять Украине прямых гарантий безопасности, это должна сделать Европа. Но "некоторые гарантии безопасности" соглашение об украинских ресурсах все же дает. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время заседания американского правительства.

"Это хорошее соглашение для Украины тоже. Они таким образом тоже автоматически получают некоторые гарантии безопасности, потому что мы там будем присутствовать, и Европа будет внимательно за всем следить. Великобритания и Франция сказали, что они хотят ввести туда миротворческие силы. Я думаю, это хорошо", - сказал он.

По словам Трампа, он намерен вернуть "$350 млрд, предоставленных Украине, и гораздо больше" благодаря соглашению о недрах. Он подчеркнул, что Киев получит выгоду от договора, но не в виде прямых гарантий США.

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"Я не хочу больше тратить деньги на Украину. Я не буду давать много гарантий. Мы попросим Европу сделать это, но мы сделаем все возможное, чтобы убедиться, что все прошло хорошо", - сказал Трамп.

Гарантии безопасности и размер американской помощи

Как писал УНИАН, в новой версии соглашения об украинских полезных ископаемых действительно упоминаются гарантии безопасности, но формулировки настолько расплывчаты, что они не свидетельствуют о какой-либо конкретной приверженности Штатов двигаться в этом направлении. Фактически в документе говорится лишь о том, что США "поддерживают усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для установления прочного мира".

Также мы рассказывали, что озвучиваемые Трампом цифры о 350 или тем более 500 миллиардов американской помощи Украине не соответствуют действительности. По словам президента Украны, за время полномасштабной войны США предоставили Украине оружия на 67 миллиардов долларов, еще 31,5 миллиарда был выделен деньгами как прямая бюджетная поддержка.

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