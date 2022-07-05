Отмечается, что Китай "очень зависит" от экспорта в развитые страны, поэтому и "не помогает России обойти западные санкции".

В Европейском союзе видят лишь "ограниченные" возможности для России смягчить санкции Запада за счет поддержки со стороны Китая.

Об этом написал в своем блоге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, Китай "очень зависит" от экспорта в развитые страны, поэтому и "не помогает России обойти западные санкции".

"Что касается альтернативы, предлагаемой Китаем для российской экономики, то в действительности она остается ограниченной, особенно в отношении высокотехнологичной продукции", – считает он.

Боррель подчеркнул, что китайский экспорт в РФ упал наравне с экспортом западных стран с момента начала полномасштабной войны против Украины.

"Санкции ограничивают возможности России производить высокоточные ракеты, такие как "Искандер" или Х-101. По всем передовым технологиям она на 45% зависит от Европы и на 21% – от США, по сравнению с лишь 11% от Китая", – озвучил он цифры экономистов.

Как сообщал УНИАН, 27 июня Боррель сделал революционное заявление о том, что ЕС нужно отказаться от принципа единогласия.

По его словам, Евросоюз постепенно освобождается от российской зависимости, которая долго тормозила политические решения несмотря на агрессивность президента Путина.

По состоянию на 20 июня 2022 года вследствие санкций ЕС российские олигархи и учреждения потеряли доступ к роскошным яхтам, вертолетам, картинам, недвижимости и другим активам на сумму более 12,5 млрд евро.

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