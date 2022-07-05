Боррель предположил, что Путин считал, что Европа не решится ввести санкции из-за своей энергетической зависимости от РФ.

Евросоюз постепенно освобождается от российской зависимости, которая долго тормозила политические решения несмотря на агрессивность президента Владимира Путина.

Об этом говорится в статье высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"До конца 2022 года Евросоюз сократит импорт российской нефти на 90%. Мы также стремительно сокращаем импорт газа. Вероятно, Владимир Путин считал, что Европа не решится ввести санкции из-за своей энергетической зависимости от РФ. Это – один из тех значительных просчетов, которые допустил российский режим во время этого конфликта", - говорится в статье.

Боррель признал, что столь быстрый отказ от российских энергоносителей создает серьезные трудности для многих стран ЕС, а также для нескольких секторов экономики.

"Но это та цена, которую мы должны заплатить за защиту нашей демократии и международного права, и мы принимаем необходимые меры, чтобы решить эти проблемы в духе полной солидарности", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 27 июня Боррель сделал революционное заявление о том, что ЕС нужно отказаться от принципа единогласия.

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