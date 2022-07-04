Журналисты проанализировали, сможет ли президент РФ признать поражение.

Равняется ли завершение войны в Украине уходу Владимира Путина с поста президента РФ? Конечно же, нет. И об этом уже говорят иностранные лидеры.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, причиной ухода Путина с поста может стать полный провал российских войск в Украине.

"Случился у россиян проигрыш на оперативном уровне, в результате которого они должны были вывести свои войска с территории севера Житомирской области, Киевской, Черниговской и Сумской", - заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

Понятное дело, что Путин открыто не признает своего поражения, он возложит ответственность на кого-то другого.

Как говорит политолог Игорь Петренко, если путинские войска потерпят поражение, найдут козла отпущения, Шойгу, кого-то из генералитета, и скажут, что победы - впереди.

Селезнев отмечает, что на сегодня россияне используют весь имеющийся арсенал сил и средств, кроме разве что ядерного, химического и биологического оружия, для того, чтобы заставить ВСУ сдаться.

"У Путина есть сакральные определенные даты. В частности, это декабрь этого года, когда будет 100 лет с дня основания СССР. Как ситуация будет разворачиваться в августе и сентябре - это важный показатель. Но в целом у Путина сакральная дата декабрь 2022 года", - говорит Петренко. По его словам, к этому месяцу президент РФ постарается хотя бы заморозить ситуацию.

В последнее время в СМИ циркулируют слухи об ухудшении здоровья президента страны-агрессора Владимира Путина. В связи с чем возникает вопрос о его преемнике. Как удалось ранее узнать журналистам, временно заменить главного кровавого диктатора мира может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Вас также могут заинтересовать новости: