С апреля сумма замороженных в ЕС активов российских олигархов почти удвоилась.

Вследствие санкций ЕС российские олигархи и учреждения потеряли доступ к роскошным яхтам, вертолетам, картинам, недвижимости и другим активам на сумму более 12,5 млрд евро.

Об этом изданию Die Welt сообщил официальный представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Кристиан Виганд, информирует Deutsche Welle.

"Сумма замороженных активов российских олигархов почти удвоилась с 6,7 млрд евро в апреле до более 12,5 млрд евро", - сказал Виганд.

Столь резкое увеличение замороженных активов он связал с тем, что за последние недели было выявлено и заблокировано много объектов, принадлежащих российским олигархам, особенно в Германии.

Как сообщал УНИАН, власти Канады заморозили российских активов на сумму более 123 млн канадских долларов и заблокировала-на более чем 289 млн.

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