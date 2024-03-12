Высокопоставленный кардинал разрядил ситуацию вокруг заявлений понтифика.

После скандальных заявлений Папы с призывом к Украине "поднять белый флаг мира", Ватикан оправдался и вспомнил о российской агрессии.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление кардинала Пьетро Паролина, "первым условием для любых переговоров о прекращении войны в Украине является то, что Россия должна прекратить свою агрессию".

Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана, заявил, что Ватикан настаивает на прекращении огня и "прежде всего агрессор должен прекратить огонь".

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Пытаясь разрядить ситуацию и прояснить слова Папы Франциска, Паролин сказал, что понтифик хочет "создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира".

"Очевидно, что обе стороны должны сесть за стол переговоров, и первым условием должно быть прекращение агрессии", - сказал Паролин.

При этом кардинал подчеркнул, что считает именно Россию агрессором. Паролин сказал, что "война, развязанная против Украины, была не следствием стихийного бедствия", а человеческим выбором.

Папа Римский предложил поднять белый флаг: что известно

Недавно Франциск, говоря о войне в Украине и переговорах с РФ, объявил, что сильнее будет тот, кто "имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры".

Заявление вызвало возмущение в Украине, поэтому в Ватикане пришлось объяснять слова понтифика. Они заявили, что Папа повторил слова о "белом флаге" за журналистом.

В Министерстве иностранных дел Германии сказали, что не поняли заявление Папы Римского. Они предлагают ему приехать в Украину, чтобы увидеть последствия войны собственными глазами.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такие заявления "виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет уничтожить".

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